Süper Lig'de krallık zirvesine Inter damgası!

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gol krallığında ilk 3 sırada yer alan isimlerle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.Krallıkta ilk 3 sırayı paylaşan; Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Rey Manaj, geçmişte Inter forması giydi.Süper Lig'de sezonu 25 golle tamamlayan ve gol kralı olan Mauro Icardi, 2013-2019 yılları arasında İtalyan ekibinde oynamıştı.Fenerbahçe forması ile ligi 21 golle tamamlayan ve gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Edin Dzeko ise 2021-2023 yılları arasında Inter forması giymişti.Sivasspor forması ile ligde 18 gol atan Rey Manaj da 2015'ten 2019 yılına kadar Inter'de oynamıştı. Arnavut golcü, bu süreçte çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giymişti.