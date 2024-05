'Fenomenler' kanoya ilgiyi artırdı

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımı ve dizilerde kullanılmasıyla kano ile kürek sörfünün (SUP) popülaritesinin arttığını söyledi.



Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm amaçlı spor faaliyetlerinde kanonun yaygınlaşmaya devam ettiğini belirterek "Özellikle SUP'un sahil bölgelerinde, İstanbul'da, sosyal medya fenomenlerin binmesi, dizilerde kullanılmasıyla çok ciddi anlamda popülaritesi arttı. SUP ve kano ile yapılan etkinliklerin sosyal medyada paylaşılması ilgiyi artırıyor. " dedi.



"SUP herkesin rahatlıkla yapabileceği, parkur gereksinimi olmayan bir branş." ifadesini kullanan Kabakçı, "2032 ya da 2036 olimpiyatlarında SUP branşı yer alabilir. Uluslararası Kano Federasyonu, bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.



Deniz kanosu, rafting ve SUP branşlarının mevzuat çalışmalarını yaptıklarını anlatan Kabakçı, şunları kaydetti:



"Bunların rehberlik programları var. Mevzuatları çıkardık, 81 ilimizin valiliklerine, il müdürlüklerine gönderdik. Çünkü geçenlerde talihsiz bir kürek kazası yaşandı. Deniz otobüsü sporcuyu sakat bıraktı. Bu tür kazaların olmaması için, özellikle turizim amaçlı bu işlerin yapıldığı illere, rehberlik programlarını gönderdik. Herkes bu işle uğraşmasın, her önüne gelen kano ya da rafting botuna insanlarımızı bindirmesin. Mevzuat çerçevesinde bu arkadaşları ciddi eğitime tabi tutuyoruz. İnsanlar botu alıp çıkabilir ama kazaya sebebiyet verdiklerinde devletimiz bize soruyor. Biz de gerekli çalışmaları yaptık. Spor yapmaya salona gittiğimizde iyi bir eğitmen arıyoruz, bunu öyle değerlendirebiliriz."



- "Uluslararası rafting organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz"



Alper Cavit Kabakçı, yakın zamanda Türkiye'de uluslararası rafting organizasyonu düzenleneceğini dile getirdi.



Rize'nin Ardeşen ilçesinde güzel bir katılımla Türkiye Rafting Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini anlatan Kabakçı, "Aslında yaptığımız organizasyonda, uluslararası bir şampiyonayı ülkemizde yapıp yapamayacağımızı gördük." dedi.



Uluslararası kano ve rafting federasyonlarının yarışmalarda kullandığı foto-finiş ve fotosel cihazlarını temin ettiklerini dile getiren Kabakçı, "Uluslararası bir organizasyon yapabilmek için eksiklerimizle kontrol etmiş olduk. Çok kaliteli, düzgün, zevkli yarışlar izledik. Rize'de çok ciddi katılım oldu. Zaten turizm amaçlı Ardeşen'de rafting organizasyonları yapılıyordu. Uluslararası ilk rafting organizasyonu Ardeşen'de düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Uluslararası federasyonda görev



Alper Cavit Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) başkanlık seçiminin 6-9 Kasım'da Türkiye'de yapılacağını belirterek, kendisinin de yönetimde yer almayı düşündüğünü aktardı.



ICF Başkanı Alman Thomas Konietzko'nun Türkiye'ye geleceğini anlatan Kabakçı, "Başkan adayı mevcut federasyon başkan Thomas Konietzko. Kendisiyle yakın dostluğumuz var. Ben de yönetim kuruluna denetçi pozisyonuna aday olacağım. Seçime daha vakit var. Burada özellikle Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği destek çok önemli. Bakanlığımızla, olimpiyat komitemizle ve Spor Genel Müdürümüzle konuyu konuştuk. İnşallah seçimden alnımız akıyla çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU