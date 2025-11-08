Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece'yi son çeyrekte mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-87 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Tucker 9, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19, Hall 4, Metecan Birsen, Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 5, Onuralp Bitim, Birch 7
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, De Vries 16, Metin Türen 2, Bandaogo 18, Johnson 4, Yiğit Özkan, Pipes 23, Can Kaan Turgut 7, Bruinsma 11
1. Periyot: 21-26
Devre: 35-54
3. Periyot: 63-66
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-87 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Tucker 9, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19, Hall 4, Metecan Birsen, Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 5, Onuralp Bitim, Birch 7
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, De Vries 16, Metin Türen 2, Bandaogo 18, Johnson 4, Yiğit Özkan, Pipes 23, Can Kaan Turgut 7, Bruinsma 11
1. Periyot: 21-26
Devre: 35-54
3. Periyot: 63-66