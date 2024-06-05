Fenerbahçe Beko, Motley'in alternatifini buldu

Fenerbahçe Beko, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Panathinaikos'a gitmesi öngörülen Johnathan Motley'in alternatifini de belirledi.
Fenerbahçe, Fransız ekibi AS Monaco'nun 26 yaşındaki pivotu Donta Hall'u transfer listesine aldı.
Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, Motley'in takımdan ayrılması durumunda Hall için bir girişimde bulanabilir.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
3 sezondur EuroLeague'de Monaco forması giyen 2.08'lik pivot Hall, bu yıl çıktığı 38 maçta 4.9 sayı, 3.5 ribaunt ortalamaları ile boy gösterdi.
Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Panathinaikos'a gitmesi öngörülen Johnathan Motley'in alternatifini de belirledi.
Fenerbahçe, Fransız ekibi AS Monaco'nun 26 yaşındaki pivotu Donta Hall'u transfer listesine aldı.
Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, Motley'in takımdan ayrılması durumunda Hall için bir girişimde bulanabilir.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
3 sezondur EuroLeague'de Monaco forması giyen 2.08'lik pivot Hall, bu yıl çıktığı 38 maçta 4.9 sayı, 3.5 ribaunt ortalamaları ile boy gösterdi.
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