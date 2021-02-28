Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka deplasmanında yara sardı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 66-64 mağlup etti.



Fenerbahçe Beko ligde 16 galibiyete ulaşırken, Darüşşafaka Tekfen 11. kez mağlup oldu.



Maçın ilk periyoduna etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, dışarıdan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 19-14 önde geçti.



Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Pota altında etkili olan Fenerbahçe Beko, dışarıdan da sayılar üreterek ilk yarı sonunda 10 sayı üstünlük yakaladı: 29-39.



Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, 3 periyot sonunda farkı 13 sayıya (54-41) çıkardı.



Oyundan kopmayan Darüşşafaka Tekfen, iyi savunmasıyla 39. dakikada Gulley'in isabetleriyle farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 62-64. Rakibinin dış atışlarda etkisiz kalmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Guduric'in basketleriyle sahadan 66-64 galip ayrılmasını bildi.



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ali Köseoğlu



Darüşşafaka Tekfen: Luther 10, Magette 12, Andrews 10, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jerrett 4, Berk Demir 15, Gulley 6, Sinan Güler 3, Emircan Koşut 2, Görkem Doğan



Fenerbahçe Beko: Kenan Sipahi 10, Guduric 6, Pierre 9, Barthel, Ahmet Düverioğlu 5, Tarık Biberoviç 11, Eddie 10, O'Quinn 8, Ali Muhammed 7



1. Periyot: 19-14



Devre: 29-39



3. Periyot: 41-54



5 faulle çıkan: 37.19 Andrews (Darüşşafaka Tekfen)



