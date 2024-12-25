Fenerbahçe Beko'da Ertan Gazi'ye veda

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, Ertan Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.
Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."
Sarı-lacivertliler, Ertan Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.
Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."