Fenerbahçe Beko'da Ertan Gazi'ye veda

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti.



Sarı-lacivertliler, Ertan Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:



"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır.



Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."



