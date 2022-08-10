Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. sınavında

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 71 35 20 16 98 69 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 243 88 52 103 305 356

Kupa 2'de 126. maç

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 244. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 243 müsabakada, 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak.Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı.Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.