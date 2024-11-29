Fenerbahçe, Avrupa'da kaleyi kapatamıyor!

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da kaleyi kapatamıyor!
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29 Kasım 2024 02:09
Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken sahasındaki müsabakadan da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu kulvarda beşinci maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri; Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ve Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

AZ Alkmaar'a rakip sahada 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-1 galip gelirken bu sezonki 9 Avrupa maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.

Fenerbahçe bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

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