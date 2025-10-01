01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında çıktığı son 24 maçta sadece 3 kez yenildi.

calendar 01 Ekim 2025 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe akşamı Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.


Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi. 

- Son dönemde daha iyi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 24 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi. 

- 3 farklı teknik adam görev aldı 

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 3 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho yönetiminde iç saha maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. 

- İç sahada 144 maçta 74 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 144 maçta 74 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 144 maçta 74 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 212 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 138 gole engel olamadı. 

- Kadıköy'de oynanan Avrupa kupalarındaki maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi çıktığı maçlar şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27

 14

 4

 9
UEFA Avrupa Ligi

 47

 26

 14

 7
Şampiyon Kulüpler Kupası

 16

 6

 3

 7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 21

 9

 8

 4
UEFA Şampiyonlar Ligi

 20

 9

 2

 9
Kupa Galipleri Kupası

 4

 3

 1

 0
UEFA Konferans Ligi

 9

 7

 0

 2
TOPLAM

 144

 74

 32

 38
