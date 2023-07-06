Fenerbahçe anlaşma detaylarını açıkladı!

Arda Güler resmen Real Madrid'de... Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

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Fenerbahçe anlaşma detaylarını açıkladı!
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06 Temmuz 2023 16:39
Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Arda Güler için Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 10 milyon euro da bonus ödemesi yapılacak. 

Sarı lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay da kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.

REAL MADRID'İN AÇIKLAMASI

Real Madrid, Arda Güler'le 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanyol devi, 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'te Arda için basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

ARDA'DAN FENERBAHÇE'YE VEDA MESAJI!

Başarılı futbolcu, İspanya seyahati öncesi sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Arda, mesajında, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

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