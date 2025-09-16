Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
17 Eylül Çarşamba akşamı 20.00'da başlayacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1. Hafta:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
3. Hafta:
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
