18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
0-016'
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
0-145'
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
1-245'
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
0-1DA
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
0-017'
18 Ekim
QPR-Millwall
0-015'
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-057'
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-055'
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-015'
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Fenerbahçe, 7 eksikle Karamgümrük'e karşı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

- Fenerbahçe'de 7 eksik

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

- Tribünlerin dolması bekleniyor

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Son oynanan Samsunspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak 3 puana uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya gelmesi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı ancak dün tükenen kombine biletlerin ardından müsabakada tribünlerin dolması bekleniyor.

