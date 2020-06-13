Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan 14. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında oynama şansını kaybetti.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor 23 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, hafta içi kupada Trabzonspor'u ağırlayacak. Hes Kablo Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında sol bekte Deniz Türüç görevlendirildi. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu pozisyonda hücum oyuncusu Deniz Türüç'e forma verdi.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, Hes Kablo Kayserispor karşısında sağ bekte görevlendirildi. Bu sezon eksik olan pozisyonlar sebebiyle farklı yerlerde forma şansı verilen Dirar, Mauricio Isla'nın takımdan ayrılışıyla yeniden kendi pozisyonuna döndü.Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli olmayan Muric'i yedek soyundurdu. Karapınar, Muric'in yerine bu pozisyonda Mevlüt Erdinç'i görevlendirdi.Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor karşısında 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki futbolcu, yeniden sahada yer aldı. Ferdi, aradan önceki son karşılaşma olan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ise yedek soyunmuştu.Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti. Genç futbolcu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkamadı.Kadıköy'de seyircisiz oynanan karşılaşma düşük tempoda başladı. Hem Fenerbahçe hem de Kayserispor ilk dakikalarda orta sahada birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. Orta saha mücadele şeklinde geçen maçın 14. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı.Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından Kayserispor zaman zaman çok adamla rakip kaleye gitmeye çalıştı ama istediği pozisyonları üretemedi. Sarı-lacivertliler 10 kişi kalmasına rağmen oyundan düşmedi ve Kayserispor kalesinde pozisyon üretmeye çalıştı.İlk yarının uzatma anlarında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. 45+1'de rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 45+2'de ise uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. İlk yarıda gol olmayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıda olduğu gibi düşük tempoda başladı. İki takımın dengeli mücadelesi devam ederken, Kayserispor duran topta sürpriz bir gol buldu. Maçın 59. dakikasında Mensah'ın kullandığı serbest vuruş üst direkten tekrar içeri düştü ve kale çizgisini geçerek gol oldu. Böylece Bernard Mensah, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yaptı. Mensah ayrıca bu sezon 4. golüne ulaştı.Fenerbahçe'nin geriye düşmesinin ardından arka arkaya oyuncu değişiklikleri geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç'in yerine Miha Zajc, Garry Rodrigues'in yerine Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici'nin yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.Fenerbahçe - Kayserispor maçının 83. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı bekledi. Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı orta sonrası Vedat Muriqi topa vuruşunu yaptı. Top Kayserisporlu oyuncuya çaparak kornere gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda topun Kayserisporlu oyuncunun eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda VAR ile görüştü. VAR hakemi Bahattin Şimşek, bu pozisyonda penaltı olmadığını söyleyerek devam kararı verdi ve maç kornerle devam etti.Oyunun son anlarında Kayserispor'a karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, rakip ceza sahasında etkili oldu. Emre Belözoğlu'nun 85. dakikada ceza sahasına kestiği topa Cristian Sapunaru elle dokundu ve penaltı düdüğü çaldı. Penaltıda topun başına geçen Vedat Muriqi durumu 1-1 yaptı.Vedat Muriqi'nin golünden bir dakika sonra Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sahneye çıktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından attığı harika golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, son bölümde buldukları gollerle 3 puana ulaştı.1. dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.49. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Kravets'in şutunda kaleci Altay topu kontrol etti.59. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrasında topun başına geçen Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 64 Vedat Muric), Mehmet Ekici (Dk. 79 Emre Belözoğlu), Rodrigues (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Zajc)Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Kravets (Dk. 81 Situm)Goller: Dk. 59 Mensah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Muric (Penaltıdan), Dk. 88 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 78 Sapunaru, Dk. 82 Mensah (Hes Kablo Kayserispor)