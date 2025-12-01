Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'a derbide 27. dakikada Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik golü 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.
Galatasaray, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Fenerbahçe, ligde namağlup ünvanını korudu.
Bu sonucun ardından Galatasaray 33, Fenerbahçe 32 puana yükseldi.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Ferencvaros maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ferencvaros müsabakasına ilk 11'de başlattığı oyunculardan Yiğit Efe Demir, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ilk 11'de değerlendirdi.
Tedesco, Galatasaray karşısında kalede Ederson'u görevlendirirken, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanı Edson Alvarez ile İsmail Yüksek'e emanet eden Tedesco, hücum hattını Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Genç çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca ve Jhon Duran ise yedek soyundu.
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.
Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.
Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.
3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.
İKİ FUTBOLCU YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
SOL BEKTE BROWN TERCİHİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti.
Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.
ALİ KOÇ DA STADYUMDA
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.
Ali Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında bulunuyor.
İLK DERBİ HEYECANI
Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Süper Lig'de haftaya 32 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Chobani Stadı'nda 1 puan gerisinde takipçisi sarı-lacivertlilere konuk oldu. Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybettikleri müsabakanın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Buruk, Union SG maçına ilk 11'de başlayan Rolan Sallai'den cezası, Ismail Jakobs'tan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda santrforda görevlendirdiği Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerlerine Mario Lemina, Kazımcan Karataş ve Victor Osimhen'e formayı teslim etti.
DAVINSON SAĞ BEKTE
Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi.
Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı.
Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.
VICTOR OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.
Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.
Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.
YUNUS AKGÜN KADRODA
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk kez kadroya alındı.
Son milli maç arasında kasık fıtığı nedeniyle bıçak altına yatan Yunus, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemedi.
Normalde 4-6 hafta arasında geri dönüşü planlanan Yunus, 8 Kasım'daki ameliyatın 23 gün sonrasında kadroya girdi.
İKİ FUTBOLCU DERBİYE YETİŞTİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, derbinin kadrosunda yer buldu.
Sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin son 2 resmi maçında forma giyemeyen iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından derbinin kadrosuna yazıldı.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Galatasaray'ı Chobani Stadı'nda yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi.
Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta, konuk takım taraftarları için 2 bin 500'e yakın yer ayrıldı. RAMS Park'ta buluşarak otobüslerle Kadıköy'e gelen taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
20 DAKİKA İSABETLİ ŞUT YOK!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk 20 dakikasında isabetli şut çekilmedi. Kadıköy'de oynanan derbinin ilk 20 dakikasında iki takım da kontrollü başlangıcı tercih etti.
GALATASARAY TEHLİKELERİ
Galatasaray, 23. dakikada etkili geldi. Sağdan İlkay Gündoğan'ın ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşu dışarıya gitti.
Galatasaray, Osimhen'den sonra bu kez Gabriel Sara ile etkili oldu. 26. dakikada Brezilyalı futbolcunun ceza sahası dışından vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında 27. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Leroy Sane, rakiplerinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Fenerbahçe savunmasına da çarpan ve kaleci Ederson'u yanıltan bu top ağlara gitti. Galatasaray, Leroy Sane ile Fenerbahçe karşısında 1-0'ı buldu.
DERBİDE SAHAYA MADDE!
Galatasaray'ın golünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular gol sevinci yaşadığı sırada tribünlerden sahaya madde atıldı. Bu maddelerden biri Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'a isabet etti. Kazımcan, müdahale sonrası oyuna devam etti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 41. dakikasında etkili oldu. Sağdan Nelson Semedo'nun ortasında savunmadan seken top arka direkteki Marco Asensio'ya geldi. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşu dışarıya gitti.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL OLDU!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 44. dakikasında golü buldu. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası top son olarak Edson Alvarez'den ağlara gitti.
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Ceza sahasında yaşanan karambolde Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret eden hakem Kol, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.
FENERBAHÇE ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe, ilk 45+4. dakikada etkili oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan ortaya çevirdiği top savunmadan sekip yükseklik kazandı. Ceza yayının sağına doğru açılan topa Marco Asensio sol ayağıyla gelişine voleyi vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, 45+6. dakikada penaltı bekledi. Soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu ayağından fazla açtıktan sonra arka direkteki Osimhen'i gördü. Bu top Osimhen'i aştı. Barış Alper Yılmaz, topu çevirdiği sırada Ederson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun sürmesini istedi.
DEVREDE TEK GOL
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısında tek gol çıktı. Galatasaray, Leroy Sane'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 49. dakikada yine tehlikeli oldu. Bu dakikada Nelson Semedo'nun hatası sonrası topu alan Leroy Sane, Osimhen'i gördü. Osimhen'in ceza sahası yayından bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Ederson dışarıya çeldi.
FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü.
Hollandalı futbolcu, Galatasaray derbisinin 54. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Oosterwolde, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI!
Galatasaray, 60. dakikada Leroy Sane ile ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada sağ kanattan topu getiren Davinson Sanchez, ceza sahasındaki Sane'yi gördü. Sane'nin vuruşu savunmadan da sekti ve dışarıya gitti.
EN-NESYRI'YE TEPKİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın 64. dakikasında iki değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de bu dakikada En-Nesyri ve Kerem, oyundan çıktı. Talisca ve Jhon Duran oyuna dahil oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyundan çıktığı sırada En-Nesyri'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
OKAN BURUK'TAN MÜDAHALE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 77. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada İlkay Gündoğan oyundan çıktı ve Arda Ünyay oyuna dahil oldu.
TEDESCO'DAN YİNE HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Talisca ve Duran hamlelerinin ardından oyuna bir kez daha müdahale etti. Fenerbahçe'de 79. dakikada Nene ve İsmail Yüksek çıktı. Oğuz Aydın ve Fred oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE'DEN EŞİTLİK GOLÜ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 90+5. dakikada eşitlik golünü buldu. Bu dakikada soldan Levent Mercan'ın ortasında Jhon Duran'ın kafa vuruşu ağlara gitti.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.
41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.
45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.
90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1
Müsabaka 1-1 berabere bitti.
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 89 Levent Mercan), Alvarez, İsmail Yüksek (Dk. 79 Fred), Asensio, Nene (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Talisca), En-Nesyri (Dk. 63 Duran)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 90+7 Berkan Kutlu), Sara, İlkay Gündoğan (Dk. 77 Arda Ünyay), Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 89 Icardi)
Goller: Dk. 27 Sane (Galatasaray), Dk. 90+5 Jhon Duran (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Semedo, Dk. 54 Oosterwolde, Dk. 66 Ederson (Fenerbahçe), Dk. 40 Lemina, Dk. 63 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Osimhen, Dk. 78 Uğurcan Çakır (Galatasaray)
