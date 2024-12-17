Felipe Melo: 'Çok büyük hakkımız yendi'

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin 4-3 kazandığı Trabzonspor maçı hakkında Ekol TV'ye konuştu.
Hakem yönetimini eleştiren Melo, "Çok önemli bir maç, çok değerli 3 puan. Hakem çok büyük hakkımızı yedi, çıkmış topu devam ettirdi. Galatasaray gibi büyük bir camiaya bunların yapılmaması lazım." ifadelerini kullandı.
MAÇI TAKİP ETTİ
Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.
Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.
Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Hakem yönetimini eleştiren Melo, "Çok önemli bir maç, çok değerli 3 puan. Hakem çok büyük hakkımızı yedi, çıkmış topu devam ettirdi. Galatasaray gibi büyük bir camiaya bunların yapılmaması lazım." ifadelerini kullandı.
MAÇI TAKİP ETTİ
Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.
Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.
Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.