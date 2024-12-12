Felipe Melo: "Avrupa Kupası gelecek"

Galatasaray'ın efsane ismi Felipe Melo, GS TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Felipe Melo: 'Avrupa Kupası gelecek'
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12 Aralık 2024 20:04
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, GS TV'ye açıklama yaptı.

Felipe Melo yaptığı açıklamada, "Galatasaray formasının ağırlığını hissettiğiniz zaman onun için mücadele ettiğiniz zaman başarıların gelmemesi söz konusu bile değil. Son yıllarda bunu iyi yapan bir Galatasaray var, kaliteli bir takımız. Az önce de söylediğim gibi rakibimize saygı duyarak, ayaklarımızı yere basarak, Galatasaray formasının kıymetini bilerek oynayacak bir takım seyredeceğimizi ümit ediyorum. Zaten öyle yaptığımız zaman son yıllarda yaptığımız gibi bugün de çok güzel bir başarı ortaya çıkacaktır." dedi.

"RUHUMLA TANINAN BİR OYUNCUYUM"

Her oyuncunun ruhuyla oynaması gerektiğini söyleyen Melo, "Ben 41 yaşındayım ve oynadığım bütün kulüplerde giydiğim formayı hissederek, o mücadeleyi vererek, o formayı son saniyeye kadar terletmek için elimden geleni yaptım. Futbolcu yanımdan ziyade en fazla ruhumla tanınan bir oyuncuyum. Önemli olan her oyuncunun bu şekilde hissetmesi." diye konuştu.

Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Çok kaliteli bir kadromuz var. Türkiye'de geldiğimiz pozisyon ortada ama mutlaka hedef Avrupa. Bu kaliteli kadro yeter ki hissederek oynasın ve yeter ki sonuna kadar mücadele etsin. Bu formanın ağırlığını iyi taşıyorlar ve taşımaya devam ettiklerinde Avrupa'da kupanın geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

 
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