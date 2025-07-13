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Felipe Augusto'dan Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'un yeni oyuncusu Felipe Augusto, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi.

calendar 13 Temmuz 2025 15:32 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 15:33
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Felipe Augusto'dan Trabzonspor'a mesaj
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Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu paylaşımda bordo-mavili taraftarlara seslendi. Yeni formayla kamera karşısına geçen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet, Trabzon'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Augusto yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için gerçekten çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir zevk. Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum" dedi. Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, "Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yeni sezon formasıyla poz veren Augusto, açıklamasını Türkçe "Bize Her Yer Trabzon" diyerek tamamladı.


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