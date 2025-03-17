Feghouli'den kulüplere mesaj: "Beni ister misiniz?"

Serbest statüde yer alan Sofiane Feghouli, sosyal medyada Rus kulüplerine kendisini önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Feghouli'den kulüplere mesaj: 'Beni ister misiniz?'
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17 Mart 2025 18:59
Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sofiane Feghouli'den ilginç bir hamle geldi.

Fatih Karagümrük'ten temmuz 2024'te ayrılmasının ardından serbest statüde yer alan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan kendisini Rus kulüplerine önerdi.

Rus basınında yer alan haberde, Feghouli'nin, kulüplere gönderdiği mesaja da yer verildi. Feghouli'nin kulüplere, "Merhaba, umarım sizin için her şey yolundadır? Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir takımım yok ve takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım. Lüften beni bilgilendirin. Teşekkürler." şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Feghouli, Türkiye'de Galatasaray'da 162; Fatih Karagümrük'te 36 maç olmak üzere toplamda 198 maçta sahaya çıktı. Cezayirli futbolcu, bu maçlarda 36 gol, 34 asistlik performans ortaya koydu.



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