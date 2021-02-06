Fatih Terim, 'Görüntüler elimde, dava edeceğim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçta tribünde küfür eden kişileri tespit ettiklerini ve bu kişileri dava edeceğini söyledi.



Maçın seyircisiz olması gerektiğini vurgulayan deneyimli hoca, "Bizim bildiğimiz, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bugün takımımız daha sahaya çıkarken küfür yiyor, arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Biz seyircisiz oynadığımızı sanıyoruz ama öyle değil. Gerekli yerlere söylemenize rağmen, öyle bir şey söz konusu değil. Anlamadım. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalıyken, yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler, burada bütün localar dolu. Herkes taşkınca küfür ediyor. Emniyet de orada, Spor Bakanlığına da, federasyona da yazıldı. Hepsini tespit ettik, en azından şahsım adına avukatlar gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin, ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircisiz oynama? Hepsi bizde mevcut. Küfürlerle, kafirlerle, seslerle, görüntülerle. Oradan herkes söver, oradan herkes kabadayıdır." ifadelerini kullandı.



