Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina'nın transferi için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!
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02 Ocak 2025 18:30
Fatih Terim, teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'a Galatasaray'dan eski öğrencisi Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in verdiği rapor sonrası Gabonlu oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Al-Shabab yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için Wolverhampton ile resmi görüşmelere başladı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde kaptanlığını aldığı Lemina'nın da bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Lemine ile birlikte Roma'dan Leandro Paredes'in de Al Shabab'ın listesinde yer alan bir diğer isim olduğu aktarıldı.

G.SARAY'DAN ÖĞRENCİSİ

Mario Lemina, 2019-20 yılında Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta sahanın 1 yıl uzatma opsiyonu var. Bu sezon Wolves'ta 18 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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