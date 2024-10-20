Fatih Tekke: 'Her şeyi denedik'

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, bir yıl önce Galatasaray ve Gaziantep FK'ya karşı oynadıkları maçları hatırlatarak açıklamalara başladı.



O maçları kaybettiklerini belirten Tekke, bugünkü maçta da benzer bir senaryoyla karşılaştıklarını ancak genel olarak iyi oynadıklarını ifade etti.



Tekke, "Bir yıl önce Alanyaspor'a ilk geldiğimizde Galatasaray ve Gaziantep'e karşı oynadığımız maçı hatırlayarak başlamak istiyorum. O maçı kaybettik, ancak olumlu tarafından bakarsak bugün çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Maça 1-0, hatta 2-0 geride başlamak ve bu skordan dönmek için neredeyse her şeyi denedik. Herkes ikinci yarıdan bahsediyor, ama bence maçın dönüm noktaları ilk yarıdaydı. İlk yarıda 1-0'iken hatta 2-0'iken beraberliği yakalayabileceğimiz anlar oldu. Yayının başında da belirttiğim gibi, üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bölgede sık sık hata yapıyoruz. Buluşmalarda ve paslarda daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu takım pas oyununu alışkanlık haline getirmiş ve bundan da vazgeçmemiş bir takım ve bu oyundan vazgeçmiyor. İlk yarıda rakibe karşı iki farklı baskı yaptık ve ikisinde de başarılı olduk. Rakibin ilk yarıda birkaç tehlikeli pozisyonu vardı. İkinci yarıda ise bizim hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonları oldu. O pozisyonda maçı 3-0 bitirebilirlerdi. Ancak genel hatlarıyla baktığımızda, oyunun etrafında ve içinde daha iyi şeyler yapabilseydik, bugün galip gelebilirdik. Tabii, mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Haftaya bir Antalyaspor ile derbi maçımız var. Alanyaspor olarak her zaman şunu söylüyorum, İnşallah cezalı ve sakatlarımız olmaz. Devre arasına kadar hedeflediğimiz puanları almak zorundayız. Bu puanlar çok önemli değil, ne kadar fazla puan toplayabilirsek o kadar iyi" diyerek sözlerini noktaladı.



