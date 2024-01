Fatih Çintimar: '2024 genç yeteneklerin yılı olacak'

İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonda madalya kazanan sporcular belli oldu.



Sırıkla atlama branşında Adana bölgesinden Rahime Yiğit, 4.15'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2024 yılının ilk rekorunu Rahime Yiğit'in kırdığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"2024 genç yeteneklerin yılı olacak. Azimli ve istekli çalışmalarımızın sonunda birçok organizasyonda yeni rekorlar ve başarılar geldi. Bu başarılar gelecek için gençlerimizin ne kadar azimli ve istekli olduğunun göstergesi. Her branşta rekorlar gençlerimiz tarafından yenileniyor. Bu gelişmeler Türk atletizmi adına umut verici. Gençlerimiz için her türlü fedakarlıkta bulunan devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin büyük organizasyonlarda finalde yarışması ve madalya kaçırması gelecek başarıların ve madalyaların habercisi olduğunu düşünüyorum. Tarihimizde hiç yarışmadığımız branşlarda artık madalya kaçırdığımız için üzülüyoruz. Türk gençliğini izlemeye devam."



İŞTE BAŞARI ELDE EDENLER



Organizasyonda dereceye giren sporcular ise şunlar:



Kadınlar:



200 metre: 1. Zeynep Kaya, 2. Zeynep Aker, 3. Büşra Akay



60 metre engelli: 1. Elif Ilgaz, 2. Nejla Uzak, 3. İrem Yiğit



60 metre: 1. Zeynep Kaya, 2. Saadet Öztürk, 3. Zeynep Aker



Gülle atma: 1. Özlem Özcan, 2. Ahsen Cebeci, 3. Şevval Naz Çalışkan



Üç adım atlama: 1. Aleyna Karabulut, 2. Esmanur Birdel, 3. Zeynep Akın



Sırıkla atlama: 1. Rahime Yiğit, 2. Azra Akyüz, 3. Sudenaz Ünlübal



3000 metre: 1. Edibe Yağız, 2. Ceyda Melek Pınar, 3. Hatice Kılıç



400 metre: 1. Eda Nur Tulum, 2. Elif Ilgaz, 3. Neslihan Toktaş



800 metre: 1. Esra Durmuş, 2. Behiye Yavaşca, 3. Fatma Altun



Uzun atlama: 1. Zeynep Erkal, 2. Elif Aydın, 3. Aleyna Karabulut



Yüksek atlama: 1. Gamze Nur Birimşeli, 2. Gözde Cömert, 3. Nisanur Sena Uzun



1500 metre: 1. Edibe Yağız, 2. Ceyda Melek Pınar, 3. Esra Durmuş



Pentatlon: 1. Nehir Şit, 2. Eylem Kalkan, 3. Beyzanur Topcu



Erkekler:



200 metre: 1. Baturalp Bostan, 2. Arda Şahin, 3. Hüseyin Mutlu Korkmaz



60 metre engelli: 1. Burak Gökçe, 2. Deniz Kaan Kartal, 3. Yakup Efe Suratlı



Sırıkla atlama: 1. Sefa Akan



Üç adım atlama: 1. Emre Çolak, 2. Bilal Durul, 3. Baran Deniz Akbaş



800 metre: 1. Muhammed Ağgün, 2. Mazlum Tuncer, 3. Utku Göler



Yüksek atlama: 1. Yasir Kuduban, 2. Deniz Kaan Kartal, 3. Baran Bayrak



60 metre: 1. Hüseyin Mutlu Korkmaz, 2. Mehmet Ender Elvan, 3. Taha Özal



Uzun atlama: 1. Yusuf Şenödeyici, 2. Mehmet Kaçmaz, 3. Yücel Yağız Dur



Gülle atma: 1. Ali Peker, 2. Batuhan Özdemir, 3. Muhammed Uzun



3000 metre: 1. Ali Tunç, 2. Caner Can Tunçtan, 3. Azat Özkan



400 metre: 1. Mustafa Çinpolat, 2. Adar Anar, 3. Ömer Faruk Esen



Heptatlon: 1. İsmail Berke Gök, 2. Mustafa Görkem Ceylan, 3. İsmail Zafer Korkmazoğlu