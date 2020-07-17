Falcao 2 maça çıktı, 16 milyon aldı

Galatasaray Yönetimi pandemi döneminde gelir olmadığını öne sürerek Falcao'dan indirim istedi. Ardından da maaş ödememe teklifi yaptı. Ancak ret cevabı aldı. Falcao'ya Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'u kapsayan 16 milyon liralık bir ödeme yapıldı. Böylece Kolombiyalı 4 ayda 2 maça çıkıp 16 milyon lira aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Falcao 2 maça çıktı, 16 milyon aldı
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17 Temmuz 2020 10:09
Falcao el yaktı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı star beklentilerin altında kalırken bir kambur oluşturdu. Yönetim Falcao'dan pandemi döneminde önce indirim istedi. Ardından, "Maç oynanmıyor, gelirler yok. Bu dönemde maaş ödemeyelim " teklifi yaptı.

YÖNETİME OLUMSUZ YANIT VERDİ

Ancak Falcao yönetimin bu teklifini kabul etmedi. FIFA kuralları gereği 3 ay para ödenmeyen oyuncu serbest kalacağı için yönetim Nisan ile Temmuz'u kapsayan 4 ay için ödeme yaptı.

LİG ARASI SONRASI 2 MAÇA ÇIKTI

Falcao'ya 4 ay için yapılan 16 milyon Lira (2 milyon Euro) ödendi. Yönetim bütçesini zorlayarak bu ödemeyi yaparken Falcao ligler başladıktan sonra ancak 2 maçta forma giydi.

RİZE VE GAZİANTEP'E FORMA GİYDİ

Kolombiyalı yıldız Rize'de 90 dakika oynadıktan sonra Gaziantep önünde 80 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Ardından sakatlandı. Falcao böylece 4 ayda 2 maça çıkıp 16 milyon lira aldı.



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