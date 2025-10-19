19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-025'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-024'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-025'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
1-382'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-065'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-060'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
0-025'

Fabian Wohlgemuth: "Fenerbahçe karşısında iyi sonuç istiyoruz"

Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçında iyi sonuç almak istediklerini söyledi.

calendar 19 Ekim 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fabian Wohlgemuth: 'Fenerbahçe karşısında iyi sonuç istiyoruz'




Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Wolfsburg'u deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, bu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"PUAN İYİ GÖRÜNÜYOR"

Wohlgemuth, "Bu hak edilmiş ve ikna edici bir galibiyetti. Takım bir arada ve dominant bir performans sergiledi. Tabii ki şu anda puan tablosu (15 puan) iyi görünüyor ancak yedi maçın ardından bu pek bir şey ifade etmiyor." dedi.

FENERBAHÇE MAÇI

Wolfsburg maçındaki galibiyetin ardından Fenerbahçe maçına daha iyimser gittiklerini söyleyen Wohlgemuth, "Fenerbahçe'ye karşı da iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
