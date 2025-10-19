Fabian Wohlgemuth: 'Fenerbahçe karşısında iyi sonuç istiyoruz'

Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Wolfsburg'u deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup etti.
Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, bu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"PUAN İYİ GÖRÜNÜYOR"
Wohlgemuth, "Bu hak edilmiş ve ikna edici bir galibiyetti. Takım bir arada ve dominant bir performans sergiledi. Tabii ki şu anda puan tablosu (15 puan) iyi görünüyor ancak yedi maçın ardından bu pek bir şey ifade etmiyor." dedi.
FENERBAHÇE MAÇI
Wolfsburg maçındaki galibiyetin ardından Fenerbahçe maçına daha iyimser gittiklerini söyleyen Wohlgemuth, "Fenerbahçe'ye karşı da iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe ile Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
