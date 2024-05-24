FA Cup'ta Manchester derbisi

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalindeki Manchester derbisi 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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FA Cup'ta Manchester derbisi
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24 Mayıs 2024 14:56
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalindeki Manchester derbisi 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

- Manchester United 12, Manchester City ise 7 kez kazandı

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.

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