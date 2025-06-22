F.Bahçe'den Beşiktaş'a tepki: 'TBF ile görüştünüz mü!'

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Fibabanka'ya kaybettikleri serinin üçüncü maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Komsuoğlu, "ifadelerini kullandı."Dün Beşiktaş Fibabanka mağlubiyeti hepimizi üzdü ama bilin ki şimdi iki katı istekli üç katı hırslıyız!Ancak merak ediyorum rakibimizin yönetimi 'Taraftarımızın muhteşem desteği' diye övülen maç süresince kesintisiz küfürlü tezahürat için de bir açıklama yapacak mı? Veya hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?Çünkü biz Fenerbahçeliyiz!İyi ki Fenerbahçeliyiz…"