Eyüspor'dan sürpriz transfer: Stapanenko

Eyüpspor, Shakhtar Donetsk'in kaptanı Taras Stepanenko ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Eyüspor'dan sürpriz transfer: Stapanenko
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29 Ocak 2025 17:58
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı, orta saha oyuncusu Taras Stepanenko'yu kadrosuna kattı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını terletiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek. 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, perşembe günü sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan İstanbul ekibi, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

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