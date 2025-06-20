Eyüpspor, Emir Ortakaya'nın peşinde

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.
EMİR ORTAKAYA HAMLESİ
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. Eyüpspor ve Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
DÖRT TAKIMA KİRALANDI
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
EMİR ORTAKAYA HAMLESİ
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. Eyüpspor ve Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
DÖRT TAKIMA KİRALANDI
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
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