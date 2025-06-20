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Eyüpspor, Emir Ortakaya'nın peşinde

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. 20 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmanın yakın olduğu ortaya çıktı.

calendar 20 Haziran 2025 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Emir Ortakaya'nın peşinde
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.

EMİR ORTAKAYA HAMLESİ

İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. Eyüpspor ve Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

DÖRT TAKIMA KİRALANDI

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.


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