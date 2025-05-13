Eyüpspor'da Berke Özer'e yeni sözleşme!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, iki oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı.



Eyüpspor, son dönemde Galatasaray ile adı geçen Berke Özer ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.



İstanbul ekibinde Berke ile birlikte Luccas Claro'nun da sözleşmesi iki yıl uzatıldı.



Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı.



