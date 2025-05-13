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Eyüpspor'da Berke Özer'e yeni sözleşme!

Eyüpspor, Berke Özer ile yeni sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinde Berke ile birlikte Luccas Claro'nun da sözleşmesi uzatıldı.

calendar 13 Mayıs 2025 17:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'da Berke Özer'e yeni sözleşme!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, iki oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı.

Eyüpspor, son dönemde Galatasaray ile adı geçen Berke Özer ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinde Berke ile birlikte Luccas Claro'nun da sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı.

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