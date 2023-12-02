Eyüpspor: Bu maçı kazanmak çok önemliydi'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, ciddiye alarak hazırlandıkları Boluspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.



Bugün zor bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Yavaş, "Boluspor, ilk devre değişik bir stratejide oynadı. Daha çok blok savunmasıyla tamamen alanları kapatan, hücumu az düşünen ama oynatmama tarafında daha çok olan bir Boluspor vardı. İlk yarı bizi zorladı. Bizim de buna katkımız oldu. Çok erken final pasları, rakip sahada basit top kayıpları, rakibimizin bloğunu delmemizde bizi yetersiz kıldı." ifadelerini kullandı.



Yavaş, ikinci yarıya daha iyi başladıklarını belirterek, "Rakibimizin 10 kişi kalması da bizi iyice rahatlattı. O dakikadan sonra özellikle üçüncü bölgede ve ceza sahası çevresinde direkt daha sorumluluk alan oyuncular vardı. Buldukları pozisyonları da gole çevirince bizim için rahat bir sonuç oldu. Mutluyuz. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte bu maç bizim için daha da önem kazanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.





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