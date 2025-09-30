30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

EuroLeague'de 2025/26 sezonu için kural değişiklikleri açıklandı

Euroleague Basketball, 2025-26 sezonu öncesi teknik faullerden antrenör diskalifiyelerine ve video inceleme sistemine kadar birçok yeni kural güncellemesi açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 10:56
Haber: Eurohoops
EuroLeague'de 2025/26 sezonu için kural değişiklikleri açıklandı
Euroleague Basketball, 2025-26 sezonu için kural güncellemelerini açıkladı.

Değişiklikler yeni sezonla birlikte EuroLeague ve BKT EuroCup'ta yürürlüğe girecek.

Basın bültenine göre:
"Euroleague Basketball, 2025-26 EuroLeague ve BKT EuroCup sezonlarında geçerli olacak çeşitli kural değişiklikleri ve açıklamalarını duyurdu. Güncellemeler, oyun akışını iyileştirmeye, oyuncu güvenliğini artırmaya ve hakem kararlarında tutarlılığı sağlamaya odaklanıyor."


Kural değişiklikleri ve açıklamalar
Hakemler artık uygunsuz davranış veya aldatma/flop durumlarında teknik faul vermeden önce uyarıda bulunmayacak.

Uyarılar, oyunu geciktirme, şutörün gözleri önünde el sallama ve şutörü yüksek sesle bağırarak, yere vurarak ya da görüş açısına yakın alkışlayarak dikkatini dağıtma durumlarında devam edecek.

Antrenörler, kendileri ya da yedek kulübesinde oturan kayıtlı bir takım üyesi fastbreak sırasında sahaya girerse otomatik olarak diskalifiye edilecek.

Bir antrenör ya da bench oyuncusu rakibin fastbreak hücumunu kenardan koşarak ya da aşırı itiraz ederek bozarsa, hakemler oyun sona erdikten sonra teknik faul verecek.

Anlık Video İnceleme Sistemi (IRS)
Euroleague Basketball ayrıca IRS'in kullanılabileceği yeni durumları da tanıttı.

8 saniye ihlalleri, dördüncü çeyreğin son 2 dakikasında ve uzatmalarda hakemler tarafından gözden geçirilebilecek, ancak yalnızca ihlal çalınmışsa. Antrenörler, 8 saniye ihlali düdüğü çalındığı sürece bunu maçın herhangi bir anında itiraz edebilecek.

Faul kimliği incelemeleri artık hakemler tarafından yapılabilecek. Hakemler, olası kayıt hatası durumunda faulü yapan doğru oyuncuyu teyit etmek için IRS'i maçın herhangi bir anında kullanabilecek. Faul kimliği incelemelerine antrenörler itiraz edemeyecek.

Euroleague Basketball, her sezon belirli kuralları gözden geçirerek, netleştirerek ve uyarlayarak oyuncular, antrenörler ve hakemler için en yüksek standartları koruma taahhüdünü yinelerken, taraftarlarına en rekabetçi ve adil organizasyonu sunmaya devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
