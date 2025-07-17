Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstür belli oldu!

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olarak tamamladığı THY Euroleague'de 2025/2026 fikstürü açıklandı. Yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak.
İşte Euroleague'de sezonun ilk hafta karşılaşmaları:
EuroLeague'de derbi tarihleri ise şu şekilde;
6. hafta: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
24 Ekim Cuma 20:30
25. hafta: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22 Ocak Perşembe 20:45
SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
İşte Euroleague'de sezonun ilk hafta karşılaşmaları:
EuroLeague'de derbi tarihleri ise şu şekilde;
6. hafta: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
24 Ekim Cuma 20:30
25. hafta: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22 Ocak Perşembe 20:45
SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ