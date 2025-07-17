16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstür belli oldu!

THY Euroleague'de 2025-26 sezonu, 30 Eylül'de başlayacak.

calendar 17 Temmuz 2025 12:19 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstür belli oldu!
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Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olarak tamamladığı THY Euroleague'de 2025/2026 fikstürü açıklandı. Yeni sezon 30 Eylül'de başlayacak.

İşte Euroleague'de sezonun ilk hafta karşılaşmaları:



EuroLeague'de derbi tarihleri ise şu şekilde;

6. hafta: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

24 Ekim Cuma 20:30

25. hafta: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

22 Ocak Perşembe 20:45

SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ




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