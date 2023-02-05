Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu, mezarı başında anıldı

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu için bir anma töreni düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu, mezarı başında anıldı
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05 Şubat 2023 16:54
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu, mezarı başında anıldı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş Osman Solakoğlu için bir anma töreni düzenlendi.

Solakoğlu'nun Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anmaya Osman Solakoğlu'nun eşi Sadiye Solakoğlu ve oğlu Kemal Solakoğlu'nun yanı sıra basketbol camiasından isimler ve yakınları katıldı.

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