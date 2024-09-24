Esenler Erokspor, Malatyaspor'u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Esenler Erokspor, Malatyaspor'u 2 golle geçti!
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24 Eylül 2024 22:59
Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ertuğrul İdris Furat ve 58. dakikada Faye kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 89. dakikada Mehmet Güneş attı.

Bu sonuçla Erokspor ligde 2. galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor ise 6. mağlubiyetini aldı.

Ligde ilk maçına çıkmayan ve -3 puan cezası alan Malatyaspor, -3 puanla son sırada yer alıyor.

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Amed SK'yı ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.

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