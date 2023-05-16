Erzurumspor kazandı, Altınordu ateşe düştü!

Spor Toto 1. Lig 37. hafta küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Erzurumspor, Altınordu ile karşılaştı.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Erzurum 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 36 yaptı ve Altınordu'nun 2 puan üzerinde 15. sıraya çıktı.



Altınordu ise 34 puanla küme hattı olan 16. sırada yer aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Boluspor'u konuk edecek. Altınordu ise Rizespor deplasmanına gidecek.



