Erzurumspor kazandı, Altınordu ateşe düştü!

Spor Toto 1. Lig 37. hafta küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Erzurumspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor kazandı, Altınordu ateşe düştü!
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16 Mayıs 2023 19:07
Spor Toto 1. Lig 37. hafta küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Erzurumspor, Altınordu ile karşılaştı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Erzurum 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 36 yaptı ve Altınordu'nun 2 puan üzerinde 15. sıraya çıktı.

Altınordu ise 34 puanla küme hattı olan 16. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Boluspor'u konuk edecek. Altınordu ise Rizespor deplasmanına gidecek.

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