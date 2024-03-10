Erzurumspor, Ankara deplasmanında galip

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Erzurumspor, Ankara deplasmanında galip
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10 Mart 2024 15:33
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı konuk etti. 

Aktepe Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 90+3. dakikada Eren Tozlu kaydetti. 

Öte yandan Keçiörengücü'nde Mert Kula, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 34'e yükseltti. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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