Ersan Parlatan: 'Oynadığımız futboldan memnunuz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü, takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.Partalan, Ankara Keçiörengücü'nde yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.Almanya'da 7 yaşında futbola başladığını ifade eden Partalan,dedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Mersin'de ve Elazığ'da da forma giydiğini anlatan Parlatan, şunları söyledi:Sezon başında Ankara Keçiörengücü ile anlaştığını, başkent ekibiyle fikirlerinin uyuştuğunu ifade eden Parlatan,Trendyol 1. Lig'de eflatun-beyazlı ekibin oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 13 puan toplayarak 7. sırada yer aldığını ifade eden Parlatan, şöyle konuştu:Kaybetmeme alışkanlığını kazanmak ve direnç koyabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Parlatan,ifadelerini kullandı.İstanbul takımlarının ağırlığına karşın başkent ekiplerinin durumuna ilişkin ise Parlatan,şeklinde konuştu.Ankara takımlarının Süper Lig'de olmamasının üzücü bir durum olduğunu kaydeden Parlatan,dedi.Keçiörengücü'nün futbol okulları ve altyapı çalışmalarına desteğine ilişkin de Parlatan, şunları kaydetti.