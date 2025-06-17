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Errick McCollum: "40 dakika boyunca enerjimizi kaybetmedik"

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'da devre arası transferi olan Errick McCollum, maç sonunda konuştu.

calendar 17 Haziran 2025 23:02
Fotoğraf: AA
Errick McCollum: '40 dakika boyunca enerjimizi kaybetmedik'
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla mağlup etti.

Fiziksel anlamda diri kaldıklarını belirten Errick McCollum: "Enerjimizi kaybetmedik 40 dakika boyunca, bu önemliydi. Fiziksel anlamda diri kaldık. iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Onlar biraz yıpranarak bir seriden çıktı, biz de enerjimizi hiç eksiltmedik."

Karşılaşmada 21 dakika 34 saniye sahada kalan Errick McCollum, 12 sayı, 2 ribaund ve 3 asist kaydetti.

Serinin ikinci maçı Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda 19 Haziran'da oynanacak.


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