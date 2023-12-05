Erkan Sözeri: ''Fenerbahçe reaksiyon gösterdi''

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler, Yiğidolar'ı Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (k.k) ve Edin Dzeko'nun golleriyle 4-1 devirdi.
Fanatik'in 'Teknik Bakış' programında teknik direktör Erkan Sözeri zorlu maçı değerlendirdi. İşte tecrübeli hocanın mücadeleyle ilgili düşünceleri...
''Fred'in varlığı çok değerli''
''Nordsallend'e karşı farklı yenilgiden sonra takımın bu reaksiyonunu çok net bekliyordum. Beklediğim gibi de oldu. Galatasaray için Torreira neyse Fenerbahçe için Fred fazlası. Orta sahadaki varlığı çok değerli. Öndeki 4'lü zaten problem çözen oyuncular. Fred bu baskının yönlendirmesinde başroldeki isim.
''Becao ve Djiku olağanüstü''
Negatif yönden bakarsak; biraz oyunun boyu uzadı maç içinde. Mesela Fenerbahçe hücumlarında stoper ikilisi çok geride kaldılar bu da takımın enine ve boyuna açılmasına neden oldu. Becao ve Djiku'nun bu anlamdaki birliktelikleri ve takım boyunu ayarlama becerileri olağanüstü.
''Avrupa'da oynansa...''
Bu maç bir Avrupa takımına karşı oynansa Fenerbahçe yine savunma zafiyetleri yaşayabilirdi. Oosterwolde'nin devşirme stoper olması zamanlama hatalarına neden oluyor. Bu defolar zaten Samet'i de etkiliyor. Sivas'a karşı hücum gücü maçı kopardı.
''Fenerbahçe reaksiyonu gösterdi''
İrfan Can'a ayrı bir parantez açmak lazım. Resital sundu izleyenlere. Buradan alınacak bir beraberlik bile büyük bir sarsıntıya neden olabilirdi. Ancak kazanarak Fenerbahçe beklenen reaksiyonu göstermiş oldu.
''Hakem performansı ve oyun!''
Sivasspor için de şunu söylemek lazım. Bence güçleri nispetinde çok iyi mücadele ettiler. İyi de ataklar yaptılar ama sonuçlandırma becerileri sınırlı kaldı. Son sözü de hakemle ilgili söyleyeyim.
Son haftalarda hakemleri çok eleştirdik ama Bahattin Şimşek son zamanlarda izlediğim en iyi hakem performansıydı. Avantajları oynatma ve basit faulleri çalmama iradesi topun oyunda kalma süresine ve maçın seyir zevkine doğrudan etki etti.''
Fanatik'in 'Teknik Bakış' programında teknik direktör Erkan Sözeri zorlu maçı değerlendirdi. İşte tecrübeli hocanın mücadeleyle ilgili düşünceleri...
''Fred'in varlığı çok değerli''
''Nordsallend'e karşı farklı yenilgiden sonra takımın bu reaksiyonunu çok net bekliyordum. Beklediğim gibi de oldu. Galatasaray için Torreira neyse Fenerbahçe için Fred fazlası. Orta sahadaki varlığı çok değerli. Öndeki 4'lü zaten problem çözen oyuncular. Fred bu baskının yönlendirmesinde başroldeki isim.
''Becao ve Djiku olağanüstü''
Negatif yönden bakarsak; biraz oyunun boyu uzadı maç içinde. Mesela Fenerbahçe hücumlarında stoper ikilisi çok geride kaldılar bu da takımın enine ve boyuna açılmasına neden oldu. Becao ve Djiku'nun bu anlamdaki birliktelikleri ve takım boyunu ayarlama becerileri olağanüstü.
''Avrupa'da oynansa...''
Bu maç bir Avrupa takımına karşı oynansa Fenerbahçe yine savunma zafiyetleri yaşayabilirdi. Oosterwolde'nin devşirme stoper olması zamanlama hatalarına neden oluyor. Bu defolar zaten Samet'i de etkiliyor. Sivas'a karşı hücum gücü maçı kopardı.
''Fenerbahçe reaksiyonu gösterdi''
İrfan Can'a ayrı bir parantez açmak lazım. Resital sundu izleyenlere. Buradan alınacak bir beraberlik bile büyük bir sarsıntıya neden olabilirdi. Ancak kazanarak Fenerbahçe beklenen reaksiyonu göstermiş oldu.
''Hakem performansı ve oyun!''
Sivasspor için de şunu söylemek lazım. Bence güçleri nispetinde çok iyi mücadele ettiler. İyi de ataklar yaptılar ama sonuçlandırma becerileri sınırlı kaldı. Son sözü de hakemle ilgili söyleyeyim.
Son haftalarda hakemleri çok eleştirdik ama Bahattin Şimşek son zamanlarda izlediğim en iyi hakem performansıydı. Avantajları oynatma ve basit faulleri çalmama iradesi topun oyunda kalma süresine ve maçın seyir zevkine doğrudan etki etti.''
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