Erik ten Hag eski yıldızını istiyor

Kış transfer döneminde kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen Manchester United gözünü Erik ten Hag'ın eski öğrencisine çevirdi.



TAKIMIYLA SORUNLAR YAŞIYOR



Alman basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



BILD'de çıkan haberlere göre Matthijs de Ligt son zamanlarda Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'le sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunlar yüzünden de Matthijs de Ligt'in takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün yükseliyor.



RÜYA SEZONDA BİRLİKTEYDİLER



Ajax'ın, 2018-2019'da yaşadığı sezonda Erik ten Hag takım kaptanlığını Matthijs de Ligt'e vermişti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamışlardı.



12 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Bayern Münih formasını yalnızca 12 kez terleten Matthijs de Ligt bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.



