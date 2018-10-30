Erick Green: 'Aklım diğer oyunculardan farklı çalışıyor'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Erick Green, FBTV'deki Günün Röportajı programına konuk oldu.
Fenerbahçe'ye geliş sürecinden, kendi özelliklerine kadar her şeyi anlatan Green, taraftarlara mesaj vermeyi de unutmadı.
İşte Green ile yapılan röportajın tamamı:
"GELECEĞİMİ İLK OLARAK LAUVERGNE'E SÖYLEDİM"
"Joffrey Lauvergne ile bir arkadaşlığımız var. Denver'da beraber oynamıştık. Buraya geleceğimi duyunca çok sevindi. Güzel bir dostluğumuz var. Koçumuzla çalışan Drew Nicholas ile konuştum. Onun da buraya gelmemde etkisi oldu."
"YERİN TİTREDİĞİNİ HİSSETTİK"
"Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Olympiakos ile buraya geldiğimizde o kadar çok bağırıyorlardı ki gerçekten yerin titrediğini hissettik, gerçekten inanılmazdı. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum."
"IQ SEVİYEM DİĞERLERİNE GÖRE FARKLI"
"Skor üretme şeklim birçok insana göre çok farklı, IQ seviyem de diğer oyunculardan farklı. Hücumun her yerinden, her bölgeden sayı üretebilirim."
"OBRADOVİC'İN SAVUNMAYA VERDİĞİ ÖNEM..."
"Kiminle konuştuysam Obradovic'in savunmaya ne kadar önem verdiğini söyledi. Eğer ben de özellikle savunmaya odaklanırsam karşılığını alırım."
"ÇOK MUTLUYUM, HAZIRIM"
"Euroleague tecrübem olduğu için takıma kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Sadece koçun sistemine ısınmam gerekiyor. Euroleague'e döndüğüm için mutluyum, oynamak için hazırım."
"LİGİ FAZLA TANIMIYORUM"
"Türkiye Basketbol Ligi'ni çok fazla tanıma şansım olmadı. Euroleague'de oynarken çok duymamıştım ama çok zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. İyi bir çekişme olduğunu biliyorum."
"ANNEMİ İZLEYİNCE ONUN GİBİ OLMAK İSTEDİM"
"Basketbolu seçmemde annem ve babam ilk ilham kaynakları oldu. Annem kolej basketbolu, babam kolej futbolu oynuyordu. Annemi izledikçe onun gibi şutlar atmak istiyordum. Baksetbola başladıktan sonra, bütün ülkede tanınmaya başladım. Oradan sonra transferler yaptım ve en büyük hayalim NBA'e gitmekti."
"ÇOK GİRİŞKEN BİR İNSANIM"
"Çok girişken ve mutlu bir insanımdır. Beni gülmüyorken göremezsiniz, komiğimdir. Ayakkabı alışverişi yapmayı çok severim ve arkadaş canlısı biriyim."
"NBA İLE EUROLEAGUE ARASINDAKİ FARK..."
"NBA'de 82 maç oynuyorsunuz uzun bir maraton ve kaybetmenin fazla önemi yok. Ancak Avrupa'da kaybedeceğiniz bir maç bile sizi çok yaralıyor. En büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum."
"ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFİM"
"Kesinlikle şampiyonluklar kazanmak hedefim. Ben Olympiakos'tayken Fenerbahçe kupayı bizim elimizden almıştı. Burada hedefim elimden gelenin en iyisini yapmak."
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ...
"Burada çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bana vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar savaşacağımdan emin olabilirsiniz."
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Fenerbahçe'ye geliş sürecinden, kendi özelliklerine kadar her şeyi anlatan Green, taraftarlara mesaj vermeyi de unutmadı.
İşte Green ile yapılan röportajın tamamı:
"GELECEĞİMİ İLK OLARAK LAUVERGNE'E SÖYLEDİM"
"Joffrey Lauvergne ile bir arkadaşlığımız var. Denver'da beraber oynamıştık. Buraya geleceğimi duyunca çok sevindi. Güzel bir dostluğumuz var. Koçumuzla çalışan Drew Nicholas ile konuştum. Onun da buraya gelmemde etkisi oldu."
"YERİN TİTREDİĞİNİ HİSSETTİK"
"Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Olympiakos ile buraya geldiğimizde o kadar çok bağırıyorlardı ki gerçekten yerin titrediğini hissettik, gerçekten inanılmazdı. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum."
"IQ SEVİYEM DİĞERLERİNE GÖRE FARKLI"
"Skor üretme şeklim birçok insana göre çok farklı, IQ seviyem de diğer oyunculardan farklı. Hücumun her yerinden, her bölgeden sayı üretebilirim."
"OBRADOVİC'İN SAVUNMAYA VERDİĞİ ÖNEM..."
"Kiminle konuştuysam Obradovic'in savunmaya ne kadar önem verdiğini söyledi. Eğer ben de özellikle savunmaya odaklanırsam karşılığını alırım."
"ÇOK MUTLUYUM, HAZIRIM"
"Euroleague tecrübem olduğu için takıma kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Sadece koçun sistemine ısınmam gerekiyor. Euroleague'e döndüğüm için mutluyum, oynamak için hazırım."
"LİGİ FAZLA TANIMIYORUM"
"Türkiye Basketbol Ligi'ni çok fazla tanıma şansım olmadı. Euroleague'de oynarken çok duymamıştım ama çok zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. İyi bir çekişme olduğunu biliyorum."
"ANNEMİ İZLEYİNCE ONUN GİBİ OLMAK İSTEDİM"
"Basketbolu seçmemde annem ve babam ilk ilham kaynakları oldu. Annem kolej basketbolu, babam kolej futbolu oynuyordu. Annemi izledikçe onun gibi şutlar atmak istiyordum. Baksetbola başladıktan sonra, bütün ülkede tanınmaya başladım. Oradan sonra transferler yaptım ve en büyük hayalim NBA'e gitmekti."
"ÇOK GİRİŞKEN BİR İNSANIM"
"Çok girişken ve mutlu bir insanımdır. Beni gülmüyorken göremezsiniz, komiğimdir. Ayakkabı alışverişi yapmayı çok severim ve arkadaş canlısı biriyim."
"NBA İLE EUROLEAGUE ARASINDAKİ FARK..."
"NBA'de 82 maç oynuyorsunuz uzun bir maraton ve kaybetmenin fazla önemi yok. Ancak Avrupa'da kaybedeceğiniz bir maç bile sizi çok yaralıyor. En büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum."
"ŞAMPİYONLUKLAR HEDEFİM"
"Kesinlikle şampiyonluklar kazanmak hedefim. Ben Olympiakos'tayken Fenerbahçe kupayı bizim elimizden almıştı. Burada hedefim elimden gelenin en iyisini yapmak."
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ...
"Burada çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bana vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar savaşacağımdan emin olabilirsiniz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın