Erick Green: 'Aklım diğer oyunculardan farklı çalışıyor'

yeni transferi, FBTV'deki Günün Röportajı programına konuk oldu.Fenerbahçe'ye geliş sürecinden, kendi özelliklerine kadar her şeyi anlatan, taraftarlara mesaj vermeyi de unutmadı.İşte Green ile yapılan röportajın tamamı:Güzel bir dostluğumuz var. Koçumuzla çalışan"Fenerbahçe taraftarı muhteşem.gerçekten inanılmazdı. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum.". Hücumun her yerinden, her bölgeden sayı üretebilirim.""Kiminle konuştuysam Obradovic'in savunmaya ne kadar önem verdiğini söyledi. Eğer ben de özellikle savunmaya odaklanırsam karşılığını alırım.""Euroleague tecrübem olduğu için takıma kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Sadece koçun sistemine ısınmam gerekiyor. Euroleague'e döndüğüm için mutluyum, oynamak için hazırım.""Türkiye Basketbol Ligi'ni çok fazla tanıma şansım olmadı. Euroleague'de oynarken çok duymamıştım ama çok zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum. İyi bir çekişme olduğunu biliyorum.""Basketbolu seçmemde annem ve babam ilk ilham kaynakları oldu. Annem kolej basketbolu, babam kolej futbolu oynuyordu.Baksetbola başladıktan sonra, bütün ülkede tanınmaya başladım. Oradan sonra transferler yaptım ve en büyük hayalim NBA'e gitmekti.""Çok girişken ve mutlu bir insanımdır. Beni gülmüyorken göremezsiniz, komiğimdir. Ayakkabı alışverişi yapmayı çok severim ve arkadaş canlısı biriyim.""NBA'de 82 maç oynuyorsunuz uzun bir maraton ve kaybetmenin fazla önemi yok. Ancak Avrupa'da kaybedeceğiniz bir maç bile sizi çok yaralıyor. En büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum.""Kesinlikle şampiyonluklar kazanmak hedefim.Burada hedefim elimden gelenin en iyisini yapmak.""Burada çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bana vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar savaşacağımdan emin olabilirsiniz."