Ergin Ataman: "Taraftarların sabırlı olmasını istiyorum"

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Ergin Ataman: 'Taraftarların sabırlı olmasını istiyorum'
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22 Eylül 2023 17:54
Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos başantrenörlüğü görevini üstlenen Ergin Ataman yeni sezon öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Güçlü takımlar ile karşılaşacaklarını söyleyen Ergin Ataman, "Elbette şampiyonluk tüm takımlar ve bizim için zor olacak. Hedefleri yüksek yeni bir takımız ve saygı duyduğumuz çok güçlü takımlarla karşılaşacağız. mümkün olan en iyi ve sonunda şampiyonluğu kazanmak." ifadelerini kullandı ve şu kelimelerle açıklamalarını noktaladı:

"Herkes için adil bir sezon geçirmemizi diliyorum. Taraftarlara sabırlı olmaları gerektiğini söylemek istiyorum çünkü her şey play-off'larda ve finallerde belirleniyor. Şampiyonada tüm takımlara ve katılımcılara başarılar diliyorum."

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