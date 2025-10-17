Ergin Ataman: 'Efes'i deplasmanda yenmek çok zor'

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'i 95-81 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:



"SLOUKAS'I KUTLUYORUM"



Öğrencisini tebrik ederek açıklamalara başlayan Ergin Ataman, "Bugün öncelikle Sloukas'ı tebrik etmek istiyorum çünkü harika bir maç oynadı. 12 asist yaptı, takımı muazzam organize etti. Cedi de muhtemelen kariyer maçını oynadı. Aslında bizim için hücumda ilginç bir maç oldu, Nunn'ı kullanamadık çünkü erken faul problemine girdi. İkinci yarıda ise son çeyreğe kadar onu kullanmaya ihtiyaç duymadık." dedi.



"İKİSİNE DE GEÇMİŞ OLSUN"



Maçta yaşanan sakatlıklara da değinen tecrübeli antrenör, "Elbette Efes için de zor bir maç oldu, Ercan ve Papagiannis sakatlandı. İkisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım ciddi bir durum yoktur ama Papagiannis'in sakatlığı ciddi gözüküyor. Umarım bir an önce iyileşir, Panathinaikos tarihinin sembol oyuncularından biri. Onun için çok üzgünüz. Ercan için de çok üzgünüm. İlginç bir maç oldu, bir noktada iki takım da beş kısayla oynadı. Bugün bizim kısalarımız daha iyiydi." şeklinde konuştu.



"EFES'İ BU SAHADA YENMEK ÇOK ZOR"



Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Ataman, "Bugün çok akıllı hücum ettik. Topu paylaştık, son çeyrekte kontrolü elimizde tuttuk. Boyalı alanda Ömer ve Holmes ile sayılar bulduk, Sloukas bu noktada pasörlüğüyle harika bir iş çıkardı. Günün sonunda çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Efes çok güçlü bir takım. Açıkçası Efes'i bu sahada yenmenin her takım için çok zor olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



BASIN TOPLANTISI



Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Olympiakos'u Yunanistan'da yenerek bu maça çıktığını hatırlatarak, "Sloukas'la başladık. Bizim için de farklıydı, anahtar oyunculardan biriydi. 12 asistle oynadı. Cedi Osman harika bir maç geçirdi. Kariyer maçı diyebilirim. Kalaitzakis gibi genç oyuncularımızdan katkı aldık. Enerjisiyle savunmada kendisini gösterdi. Papagiannis ve Osmani maçtan gidince 5 garda karşı biz de 5 gardla oynamaya çalıştık. Bizim gardlarımız daha iyiydi ve maçı kazandık." diye konuştu.



Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Georgios Papagiannis'in sakatlanması ile ilgili de konuşan Ataman, "Maçın başından itibaren kontrolü kaybetmedik. Kalaitzakis'in oyuna girmesiyle, top çalması ve dinamizmiyle toparlandık. Orada kırılabilirdik, kırılma noktasıydı. Anadolu Efes düzen dışına çıktı. Bu tip kadrolarda iki oyuncunun maçtan çıkması bu kadar büyük bir fark getirmez ama dengeleri bozuldu. Farklı beşlerle oynamaya başladılar. Biz de cevap verdik Bizim kısalar daha verimli oynadılar. Cedi Osman çok ekstra sayılar çıkardı. İki oyuncuyu kaybetmesi önemli ama Efes'te oldukça zengin bir kadro var. Diğer uzunlarından çok fazla fayda alamadılar. Swider iki gün önce çok iyi oynadı ama şut biz imkanı vermedik. Olympiakos maçındaki boşlukları vermeyince boşluklarını almış olduk." ifadelerini kullandı.



Cedi Osman'ın performansından övgüyle bahseden Ataman, "Cedi, Efes maçlarında iyi oynuyor. İnşallah bunu tüm sezona yayar. Cedi zaten çok formda. Avrupa Şampiyonası'nın en önemli oyuncularından biriydi. Geçen maçta da iyi oynamıştı. Bu akşam da formunun zirvesine çıktı." dedi.



NBA'in Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lig organizasyonuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli antrenör, şunları kaydetti:



"Euroleague'de kurucu 13 ana takım var. Bizim duruşumuz hep birlikte hareket etmek. Euroleague basketbol kalitesi olarak NBA'den de üst düzeyde. NBA'nın çok güçlü bir marketing değeri var. 20 takımlı, formatının Euroleague tarafından organize edileceği, marketinginin NBA tarafından yapılacak ligin değer katacağını düşünüyorum. Bu kolay bir şey değil. 13 takımın içinden birkaç kulüp ayrılıp 'Biz NBA'de oynayacağız.' derse saçma sapan bir durum olacak. Avrupa basketbolunda 20 yıl önceki Suproleague, Euroleague gibi bir durum olacak. Kulüplerin daha akıllı bir şekilde Euroleague markasının arkasında durmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok iyimser değilim bu konuda. Euroleague organizasyonunu biraz geliştirerek NBA Euroleague adı altında bir organizasyon olursa bunun verimli olacağını düşünüyorum. Bir tarafta Euroleague, bir tarafta NBA bir tarafta FIBA... İnsanlar zaten kimin nerede ne oynadığına şaşırdılar. Bunun basketbola zarar vereceğini düşünüyorum."



