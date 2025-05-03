Ergin Ataman, basın toplantısına çıkmadı

Anadolu Efes taraftarıyla gerginlik yaşayan Ergin Ataman, maçın ardından basın toplantısına katılmadı. Panathinaikos AKTOR Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman, basın toplantısına çıkmadı
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02 Mayıs 2025 23:13
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 00:11
Basketbol THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu EfES sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maç içinde Anadolu Efes taraftarıyla gerginlik yaşayan Ergin Ataman maçın ardından basın toplantısına katılmadı.

"SERELİS: ERGİN ATAMAN PEK İYİ HİSSETMİYOR"

Panathinaikos AKTOR Yardımcı Antrenörü Christos Serelis, ikinci yarıda yaşadıkları iletişim sıkıntısı nedeniyle istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden yapılan tezahüratlar nedeniyle maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden başantrenör Ergin Ataman'ın yerine basın toplantısına katılan Serelis, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ergin Ataman, kendisini pek iyi hissetmiyor. Bu nedenle ben buradayım. Ergin Ataman'ın bu takımla çok önemli başarıları var. Bazı insanların kendisine saygı göstermemesi nedeniyle iyi hissetmiyor. Zor maç olacağını biliyorduk. İyi takıma karşı oynadık. İkinci yarıda yaşadığımız bazı iletişim sıkıntıları nedeniyle istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Anadolu Efes, bizden daha çok skor üretti ve kazandı. Atina'daki serinin 5. ve son maçına yüzde 100 hazır olacağız."

ERGİN ATAMAN İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

 

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