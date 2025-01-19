Erdoğan Arıkan, maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'de oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlattığı sırada kalp krizi geçirdi.

Haber; Sporx.com
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Erdoğan Arıkan, maç sırasında kalp krizi geçirdi!
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19 Ocak 2025 21:12
TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında bugün (pazar) oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.

Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olduğu öğrenilen Arıkan'ın tedavisi devam ediyor.

Maç sonrası başta Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor olmak üzere birçok kulüp Arıkan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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