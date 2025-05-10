Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Avrupa'daki kadın voleybol standartlarını daha yukarı çekmeyi ve kulüplerin pastadan daha fazla pay alabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Eczacıbaşı Spor Kulübünde başkan yardımcılığı görevini de yapan Karamercan, birliğin hedefleri, Türk voleybolu, Eczacıbaşı Dynavit'teki gelişmelerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türkiye'de voleybolun son dönemde büyük bir ilerleme sağladığını aktaran Erdal Karamercan, şunları kaydetti:



"Türkiye'de özellikle kadın voleybolu çok hızlı zirveye tırmanıyor. Gerek Avrupa gerek dünya voleybolunda şampiyonluklar kulüpler ve milli takımlar düzeyinde geldiği için kızlarımız inanılmaz bir ilgiyle voleybola hücum ediyor. Tribünlerimiz ailelerle doluyor. Kapılarımız spor okullarına girmek için zorlanıyor. Bu Avrupa'nın başka ülkelerinde de gözleniyor. Avrupa'da en önde gelen 12 kulüp bir araya gelerek Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliğini kurduk. Böylelikle Avrupa'daki kadın voleybol standardını daha yukarı çekip, buradaki pastanın genişletilmesi, pastadan kulüplerin daha fazla pay alabilmeleri için o ortamı oluşturmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız bu." diye konuştu.



Türk voleybolunun çok başarılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdal Karamercan, "Biz voleybol ülkesiyiz. Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği, İstanbul'da kuruldu. Tabii bunda da voleybol federasyonumuzu kutlamak gerekiyor. Avrupa ve dünyadaki çok büyük organizasyonlar Türkiye'de yapılıyor. Çok başarılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun yansımalarını Türkiye olarak önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu, bizi daha yukarılara taşıyacak bir girişim olacak." ifadelerini kullandı.



- "Oyuncular gelir, gider"



Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılan önemli isimlerin yerine yeni oyuncuların geleceğini ve altyapıdan A takıma genç isimleri kazandırmak istediklerini aktardı.



Takımdan önemli oyuncuların ayrılmasını "Profesyonel hayat" nitelendiren Karamercan, "Önemli isimler ayrılır, önemli isimler gelir. Altyapımız son derece güçlü. Altyapımızdan oyuncularımızı daha yükseklere taşımak en büyük hedefimiz. Yeni salonumuz kuruldu. Salonda çok modern, çok çağdaş üniteler var. Oradan da büyük başarıların geleceğini düşünüyoruz. Oyuncular gelir, gider. Yeni gelecek oyuncuların da önümüzdeki dönemin önemli oyuncuları olacağını düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



