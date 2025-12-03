Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda birinci olan Eray Şamdan, başarılarına dünya şampiyonluğunu da ekledi.Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan, 2025 yılında Paris Premier Lig, Çin Premier Lig, Dünya Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz ve İslam Oyunları'nda altın madalya kazanmanın yanı sıra "Grand Winner" olarak Premier Lig sezonunu lider tamamladı.Kariyerinde eksik olan dünya şampiyonluğuna odaklanan Eray, yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından 27-30 Kasım'da Mısır'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 60 kiloda finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine, karatede olimpiyat oyunlarının ardından en prestijli organizasyon olduğu belirtilen dünya şampiyonasında eksik olan altın madalyayı alarak koleksiyonunu tamamladığını söyledi.Şampiyonanın kendisi için özel bir turnuvaya dönüştüğünü belirten Şamdan, "Büyükler Dünya Şampiyonasında bronz madalyam vardı, altını da alarak koleksiyonumu tamamlamış oldum. Karate tarihinde 60 kiloda en çok puan toplayan sporcu da benim. Bu da benim için özel gurur oldu." dedi.Şamdan, dünya şampiyonluğuna giden sürece değinerek, şöyle devam etti:"Son dünya şampiyonu olan Yunan sporcuyla yarı finalde karşılaştım ve onu yenerek finale kalmış oldum. Finalde Kosovalı rakibimle dövüştüm. Kosovalı rakibim grup maçlarında beni 3-1 mağlup etmişti. Tekrar finalde karşıma gelmesi benim için güzel motivasyon oldu. Yenildiğim kişiyi yenip orada şampiyon olmak hiç mağlup olmamış gibi hava katacaktı. 4-0 gibi bir skorla maçı aldık. Ülkeme yaşattığım mutluluk için çok gururluyum. Bu madalya sadece benim değil, tüm Türkiye'nindir. Bize verilen imkanlar ve destekler var. Devletimiz, federasyonumuz, antrenörlerimiz, ailelerimiz, kulübümüz ve belediyemizin de emeği var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gurur yaşattığımı düşünüyorum."Bu yıl katıldığı 8 turnuvanın 6'sında altın madalya kazandığını aktaran Şamdan, "Bunların hepsini art arda kazanmak 2025 yılını da benim için özel kıldı. 60 kiloda en son 35 yıl önce bir altın madalya gelmişti. Biz de ikinci kez getirmiş olduk. Uzun bir aradan sonra bu altın madalyanın gelmesi gerçekten büyük başarı. Beni destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Milli Sporcu Eray Şamdan'ın babası ve antrenörü Adnan Şamdan da şampiyonada çok güçlü rakiplerin olduğunu, kıyasıya mücadele ettiklerini söyledi.Eray'ın bir önceki şampiyonu yenerek finale çıktığını aktaran Şamdan, "Finalde de Kosovalı rakibini 4-0 yenerek ülkemize dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Sadece babası ve antrenörü olarak ben değil, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak da Belediye Başkanımız Muzaffer Bey de her anlamda bizi destekleyerek bu başarıda bize katkı sağladı." ifadelerini kullandı.Şamdan, Eray'ın olimpiyatlar hariç katıldığı hiçbir finali kaybetmediğinin altını çizerek, "Eray ya birincidir ya da üçüncü. Kaybettiği maçlarda üçüncülük maçlarını muhakkak almıştır. Finale çıktığı maçlarda ise olimpiyat hariç, hepsini almıştır. Madalya maçını kolay kolay vermez." ifadesini kullandı.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Eray'ın azim ve kararlılıkla mücadelenin hakkını veren anlayışla disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Eray'ın göğüslerini kabarttığını dile getiren Bıyık, "Olimpiyat meşalesiyle başlayan bu yürüyüş, Avrupa, Dünya ve Premier Lig şampiyonluklarıyla Türk milletine muhteşem derecede keyifli anlar yaşattı." dedi.