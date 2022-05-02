Enes ve Okay oynadı, gol sesi çıkmadı

İspanya'da Getafe, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes ve Okay oynadı, gol sesi çıkmadı
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02 Mayıs 2022 23:55
İspanya La Liga'da Getafe, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Getafe 36, Real Betis ise 58 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Real Betis ise Barcelona'yı ağırlayacak.

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