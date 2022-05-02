İspanya La Liga'da Getafe, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi.



Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi.



Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Getafe 36, Real Betis ise 58 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Real Betis ise Barcelona'yı ağırlayacak.





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