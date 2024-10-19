Enes Ünal'lı Bournemouth evinde Arsenal'i 2 golle yendi

Premier Lig 8. hafta maçında Bournemouth, sahasında zirve mücadelesi veren Arsenal'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Enes Ünal'lı Bournemouth evinde Arsenal'i 2 golle yendi
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19 Ekim 2024 21:46
Premier Lig 8. hafta maçında Bournemouth, sahasında zirve mücadelesi veren Arsenal ile karşılaştı. Vitality Stadı'nda oynanan maçı Bournemouth 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Christie, 79. dakikada ise penaltıdan Kluivert kaydetti.

Arsenal'da Saliba 30. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bournemouth'ta milli futbolcumuz Enes Ünal, maça 82. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal, 17 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı. Bournemouth ise 11 puana çıktı.

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