En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın aday kadrosunda!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Zambiya ve Nijer maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Kuzey Afrika temsilcisinin açıkladığı aday kadroda, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra bir dönem Hatayspor forması giyen Ayoub El-Kaabi de yer aldı.
Fas, 5 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Nijer ile, 8 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da ise Zambiya ile karşılaşacak.
İŞTE FAS'IN ADAY KADROSU:
Kuzey Afrika temsilcisinin açıkladığı aday kadroda, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra bir dönem Hatayspor forması giyen Ayoub El-Kaabi de yer aldı.
Fas, 5 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Nijer ile, 8 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da ise Zambiya ile karşılaşacak.
İŞTE FAS'IN ADAY KADROSU:
🇲🇦Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas millî takım kadrosunda yer aldı. pic.twitter.com/Zeto0coNOY
— Sporx (@sporx) August 28, 2025