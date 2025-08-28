28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın aday kadrosunda!

Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

28 Ağustos 2025 13:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago





Fas Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Zambiya ve Nijer maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Kuzey Afrika temsilcisinin açıkladığı aday kadroda, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra bir dönem Hatayspor forması giyen Ayoub El-Kaabi de yer aldı.

Fas, 5 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Nijer ile, 8 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da ise Zambiya ile karşılaşacak.

İŞTE FAS'IN ADAY KADROSU:

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
